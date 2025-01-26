سرايا القدس: الوسطاء وصلتهم ضمانات تؤكد أن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود بصحة جيدة

أكد أمين سر المجلس العسكري لحركة "سرايا القدس" أبو أحمد أن الوسطاء وصلتهم ضمانات تؤكد أن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود على قيد الحياة وبصحة جيدة.

وقال أمين السر إن "العدو يتعمد التنغيص على أبناء شعبنا ونزع فرحته، وقدمنا ما يلزم لسحب الذرائع التي يختلقها العدو لعرقلة عودة أهالينا إلى شمال القطاع".

وأضاف: "الموعد والاتفاق الذي تقرره القيادة السياسة للحركة مع الوسطاء وتلتزم به بخصوص الافراج عن أربيل يهود سيتم تنفيذه".

كما ذكر مصدر قيادي في حركة "حماس" أمس أنه تم "أبلاغ الوسطاء أن أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل"، كما نقلت عن مصدر مسؤول في الجهاد الإسلامي قوله إن أربيل يهود أسيرة لدى سرايا القدس بصفتها عسكرية وليست مدنية.

ويأتي ذلك بعد إعلان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أمس السبت أن إسرائيل لن تسمح بعودة سكان شمال قطاع غزة إلى بيوتهم حتى إطلاق سراح الأسيرة أربيل يهود.

وسلمت كتائب القسام أمس 4 مجندات إسرائيليات أسيرات إلى بعثة الصليب الأحمر الدولي، في إطار الدفعة الثانية من المرحلة الأولى من صفقة وقف النار وتبادل الأسرى في غزة. فيما تحدثت صحف إسرائيلية في الأيام الماضية عن توقعات بأن تكون أربيل يهود من بين اللواتي سيتم إطلاق سراحهن، وهو ما لم يحصل.