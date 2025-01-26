تفاصيل أزمة محمود عاشور ونجله في مباراة الأهلي وبيراميدز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ضرب الحكم محمود عاشور، حكم الفار في مباراة الأهلي وبيراميدز، بقرارات لجنة الحكام عرض الحائط واصطحب نجله معه إلى غرفة الحكام.

وعلمنا من مصادرنا، أن نجل الحكم اشتبك  مع أمن الشركة الأفريقية المسئولة عن تأمين الملعب، وهي شاهدة على ما حدث، ووجه إهانات للأمن.

ووجه الحكم ونجله كذلك إهانات لأحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز، بعد اللقاء أمام الحكام وأمام أعين الأمن.

ووصل ابن عاشور إلى استاد القاهرة من أجل التقاط صور مع لاعبي الأهلي، وأمن الشركة الأفريقية منعه من الدخول، واشتبك مع الجميع بعد اللقاء.
 

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