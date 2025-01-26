معتصم سالم: بيراميدز قدم مباراة قوية أمام الأهلي والطرد أثر على النتيجة

قال معتصم سالم نجم الإسماعيلي السابق ورئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، إن بيراميدز قدم مباراة جيدة أمام الأهلي اليوم في الجولة العاشرة من الدوري.

وأضاف بيراميدز خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "نادي بيراميدز قدم مباراة جيدة أمام الأهلي ومدرب الفريق يلعب بطريقته وليس على المنافس".

تابع:" الأهلي سيطر علي المباراة في البداية بسبب الجمهور وبعد ذلك بدأ بيراميدز يسيطر ويهاجم الاهلي".

وأكمل:" لولا طرد أحمد توفيق لاعب بيراميدز لتغيرت نتيجة مباراة الأهلي اليوم".