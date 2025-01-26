اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة المصري وإنبي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق انبي ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وتقام هذه المباراة في السابعة مساء غدا الاثنين على ستاد السويس الجديد.

ويضم الطاقم التحكيمي لهذه المباراة كل من مصطفى الشهدي حكمًا للساحة ومعه كل من محمد مجدي سليمان وعماد العقاد كمساعدين، بالإضافة إلى عاطف حسين حكمًا رابعًا، فيما يتولى وائل فرحان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله محمد عبد الحافظ.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.