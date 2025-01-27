رئيس اتحاد كرة اليد: نسعى لتقديم مباراة تاريخية ضد فرنسا رغم قوة المنافس.. ودودو جاهز للمواجهة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد، عن تأهل الفراعنة إلى دور ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد بعد الفوز ضد الرأس الأخضر.

وقال خالد فتحي في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "التواجد في ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد للمرة الرابعة، إنجاز كبير وضغط المبارايات وغياب بعض اللاعبين السبب في تذبذب أداء منتخب اليد لكن الأهم التأهل إلى دور ربع النهائي".

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وأضاف: "مباراة فرنسا قوية وأثق في اللاعبين لتقديم قوية وستكون فرصة تاريخية للتأهل للدور المقبل، لكن فرص فرنسا أكبر من مصر في المباراة المقبلة بسبب اللاعبين والامكانيات الكبيرة للمنافس".

واختتم حديثه قائلًا: "أحمد هشام دودو يشعر بالتحسن وشارك في التدريبات، ومن الممكن لحاقه بمباراة فرنسا المقبلة في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد".

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