ياسر ريان: الخروج بالتعادل أمام بيراميدز نتيجة مرضية.. وكولر بدأ المباراة بطريقة خاطئة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن تعادل المارد الأحمر ضد بيراميدز ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بدأ مباراة بيراميدز بطريقة خاطئة والخروج بالتعادل نتيجة مرضية".

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وأضاف نجم الأهلي السابق: "كرة أحمد توفيق احتكاك عادي واللاعب يستحق بطاقة صفراء فقط وليس الطرد".

واختتم حديثه قائلًا: "كولر مجبر على إشراك مصطفى العش والمهاجم السلوفيني في مباراة بيراميدز بسبب الإصابات، ومن وجهة نظري العش لا يصلح للعب في مركز الظهير الأيسر".

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