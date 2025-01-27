خالد الغندور يكشف حقيقة اقتراب أشرف بن شرقي من الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة اقتراب النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الريان من الانضمام لصفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن مسؤولو النادي الأهلي ينتظروا تحركات أشرف بن شرقي لفسخ تعاقده مع الريان القطري خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف، أن اللاعب يضغط لفسخ تعاقده مع فريقه لينتقل للنادي الأهلي في صفقة انتقال حر.

واختتم حديثه قائلًا، أن الأهلي أبلغ اللاعب أنه لن يدفع مقابل مادي لشرائه كما أن اللاعب طلب مهلة لفسخ تعاقده مع الريان الذي يريد تدعيم صفوفه بلاعب أجنبي جديد.

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