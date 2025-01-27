رسميًا.. الأهلي يعلن ضم أحمد رضا ثالث صفقاته الشتوية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الإعلامي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق أحمد شوبير عن تعاقد مجلس إدارته مع ثالث الصفقات وهو أحمد رضا نجم بتروجيت السابق لتدعيم صفوف الفريق بفترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن أحمد شوبير عبر قناة الأهلي ببرنامجه "حارس الأهلي" عن انتقال أحمد رضا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قادما من صفوف بتروجيت والذي قاده إلى الصعود للدوري الممتاز.

txt

معتصم سالم: بيراميدز قدم مباراة قوية أمام الأهلي والطرد أثر على النتيجة

txt

تفاصيل أزمة محمود عاشور ونجله في مباراة الأهلي وبيراميدز

ولعب أحمد رضا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع بتروجيت 9 مباريات وسجل هدف وصنع مثله ويمتاز بتسديداته الرائعة خارج منطقة الجزاء.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي كان قد أعلن عن السلوفيني نيج جراديسار وكذلك مصطفى العش قادما من صفوف نادي زد لتدعيم صفوف المارد الأحمر بالميركاتو الشتوي هجوميا ودفاعيا.

أحمد شوبير الأهلي وبيراميدز الانتقالات الشتوية الحالية السلوفيني نيج جراديسار الميركاتو الشتوي فترة الانتقالات الشتوية

مواد متعلقة

لاعب الأهلي يحصد جائزة رجل مباراة بيراميدز
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

وائل القباني: كان يجب عدم إدارة البنا لمباراة الأهلي وبيراميدز

خالد الغندور يكشف حقيقة اقتراب أشرف بن شرقي من الأهلي

شاهد مباراة النصر والفتح بث مباشر مجانا.. مباراة النصر 🇸🇦 و🇸🇦 الفتح | دوري روشن السعودي 2024

التفاصيل الكاملة حول إطلاق بطاقة هوية صومالية موحدة

عضو شعبة السيارات يكشف توقعاته بشأن الأسعار خلال 2025

كريم حسن شحاتة: كولر سبب تعادل الأهلي مع بيراميدز وجرادشيار صفقة مميزة

ياسر ريان: الخروج بالتعادل أمام بيراميدز نتيجة مرضية.. وكولر بدأ المباراة بطريقة خاطئة