موعد مباراة المصري وإنبي بالدوري والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق انبي  ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وتقام هذه المباراة  في السابعة مساء  غدا الاثنين على ستاد السويس الجديد.

txt

طلائع الجيش يسقط أمام فاركو ويتعادل سلبيًا في الدوري المصري

txt

"نقطة لكل فريق".. الأهلي يتعادل أمام بيراميدز في قمة الجولة العاشرة

ويضم الطاقم  التحكيمي لهذه المباراة كل من مصطفى الشهدي حكمًا للساحة ومعه كل من  محمد مجدي سليمان وعماد العقاد  كمساعدين، بالإضافة إلى عاطف حسين  حكمًا رابعًا، فيما يتولى وائل فرحان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله محمد عبد الحافظ.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد إنبي

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.

الدوري الدوري الممتاز المصري وانبي النادي المصري دوري نايل مباراة المصري وانبي

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة المصري وإنبي

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

موعد مباراة المصري وإنبي بالدوري والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في جميع الدوريات

خالد الغندور يكشف حقيقة اقتراب أشرف بن شرقي من الأهلي

موعد مباراة ألافيس ضد سيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

حسام عاشور عن ضربة جزاء إمام عاشور: كان لازم يلعبها "بجدية"

نجلاء بدر: فكرة "سراب" فريدة ومختلفة.. ولم أشاهد النسخة الأجنبية من المسلسل

شاهد مباراة النصر والفتح بث مباشر مجانا.. مباراة النصر 🇸🇦 و🇸🇦 الفتح | دوري روشن السعودي 2024