موعد مباراة المصري وإنبي بالدوري والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق انبي ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وتقام هذه المباراة في السابعة مساء غدا الاثنين على ستاد السويس الجديد.

ويضم الطاقم التحكيمي لهذه المباراة كل من مصطفى الشهدي حكمًا للساحة ومعه كل من محمد مجدي سليمان وعماد العقاد كمساعدين، بالإضافة إلى عاطف حسين حكمًا رابعًا، فيما يتولى وائل فرحان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله محمد عبد الحافظ.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد إنبي

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.