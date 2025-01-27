مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في تصادم ميكروباص مع ملاكى فى الغربية

شهدت قرية ميت السودان التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، منذ قليل، مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على طريق طنطا ـ ميت السودان ووجود مصابين ووفيات.

على الفور تم الدفع بسيارات اسعاف وتم نقل المصابين والمتوفيين إلى مستشفى جامعة طنطا.

وتبين إصابة كلا من احمد حسن 43 سنة، محاسن نبيل 32 سنة، محمد مصطفى 3 سنين، أحمد مصطفى 3 سنين، ماهر ذكى 21 سنة، عبد الله إبراهيم 39 سنة، حسين إسماعيل 19 سنة، محمود إبراهيم 29 سنة، إبراهيم مختار 55 سنة، وليد السيد 32 سنة.

وتوفى كلا من أحمد رفعت، جثة مجهولة الهوية، عايدة نبيل 35 سنة.

تم التحفظ على الجثامين بمشرحة مستشفى جامعة طنطا وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.