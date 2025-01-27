مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ينتظر عشاق الكرة المصرية اليوم الإثنين، الموافق 27 من الشهر الجاري، العديد من المباريات الهامة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

إليكم أبرز مواعيد المباريات:

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رسميًا.. الأهلي يعلن ضم أحمد رضا ثالث صفقاته الشتوية

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اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة المصري وإنبي

الزمالك × الجونة:
تُقام المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب الدفاع الجوي. يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بينما يتذيل الجونة الترتيب في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.

المصري × إنبي:
تُقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب السويس الجديد. يحتل المصري المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بينما يأتي إنبي في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

حرس الحدود × مودرن سبورت:
تُقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب حرس الحدود. يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، بينما يأتي مودرن سبورت في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

الجدير بالذكر أن جميع المباريات تُذاع عبر قنوات أون تايم سبورت.

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