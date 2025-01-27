موعد مبارة فينيسيا ضد هيلاس فيرونا اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يحل هيلاس فيرونا ضيفا على فينيسيا، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.

صراع القاع.. فيرونا يواجه فينيسيا في الكالتشيو

ويحتضن ملعب بييرلويجي بينزو، مباراة هيلاس فيرونا وفينيسيا، ضمن فعاليات الجولة 22 من بطولة الكالتشيو، تحت صافرة الحكم الإيطالي جيالونكا مانجالينيو.

ويحتل فيرونا المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة، بينما يأتي فينيسيا في المركز التاسع عشر برصيد 15 نقطة.

موعد مواجهة فيرونا وفينيسيا في الكالتشيو

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أول تعليق لفينيسيوس بعد طرده أمام فالنسيا

تنطلق أحداث المواجهة يوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة فيرونا وفينيسيا في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات  أبو ظبي الرياضية الإماراتيةالمشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة AD SPORTS PREMIUM1.

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