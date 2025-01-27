موعد مباراة جنوي ضد مونزا اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستعد جنوى لمواجهة سهلة نسبيًا أمام متذيل ترتيب جدول الكالتشيو فريق مونزا، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.

جنوى يواجه مونزا في الكالتشيو

ويستضيف ملعب لويجي فيراريس، مباراة جنوى ومونزا، ضمن فعاليات الجولة 22 من بطولة الكالتشيو، تحت صافرة الحكم الإيطالي دانييلي دوفيري.

ويحتل جنوى المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة، بينما يأتي مونزا في المركز الأخير برصيد 13 نقطة.

موعد مواجهة جنوى ومونزا في الكالتشيو

تنطلق أحداث المواجهة يوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة جنوى ومونزا في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتيةالمشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة AD SPORTS PREMIUM1.