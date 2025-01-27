أمين عمر ومحمد معروف يشاركان في معسكر النخبة لحكام الساحة المؤهلين لكأس العالم 2026

يشارك الحكام الدوليان المصريان أمين عمر ومحمد معروف في معسكر النخبة لحكام الساحة المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026، والذي ينطلق اليوم في دبي بالإمارات ويستمر حتى بداية فبراير المقبل.

وصل أمين عمر ومحمد معروف إلى الإمارات مساء السبت الماضي استعدادًا للانضمام إلى المعسكر الذي يضم نخبة من الحكام من قارتي إفريقيا وآسيا. بعد فترة التدريب المكثفة في المعسكرات المتعددة، سيتم اختيار الحكام الذين سيديرون المباريات في كأس العالم 2026.

يُعتبر أمين عمر أحد أبرز الحكام في إفريقيا، وشارك بفعالية في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في كوت ديفوار، حيث أدار المباراة الافتتاحية بالإضافة إلى عدد من المباريات الهامة، كما أدار مؤخرًا مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المحلي بالإمارات.

أما محمد معروف، فهو من الحكام الصاعدين بقوة في القارة، ويظهر بانتظام في المباريات الهامة في الدوري المصري وبطولات إفريقيا، حيث يثبت حضوره في المناسبات الكبيرة.

في سياق متصل، تم اختيار محمود عاشور ضمن مجموعة حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم 2026، حيث شارك في معسكر تدريبي في الدوحة، قطر، خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير الماضي.