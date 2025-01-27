مصر تواجه فرنسا في ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد 2025 بتوقيت جديد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن بعثة مصر في كرواتيا تلقت إشعارًا بتغيير موعد مباراة مصر ضد فرنسا في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد 2025.

وأوضح فتحي أن المباراة ستنطلق في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، بدلًا من الموعد السابق الذي كان محددًا في الساعة 6:30 مساءً.

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وكانت منافسات الدور الرئيسي من البطولة قد انتهت، حيث تأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور ربع النهائي. وتستضيف البطولة الدول الثلاث كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

وجاء ترتيب المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: 1- الدنمارك 10 نقاط 2- ألمانيا 8 نقاط

المجموعة الثانية: 1- فرنسا 10 نقاط 2- المجر 7 نقاط

المجموعة الثالثة: 1- البرتغال 9 نقاط 2- البرازيل 8 نقاط

المجموعة الرابعة: 1- كرواتيا 8 نقاط 2- مصر 8 نقاط

وتقام مباريات ربع النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وستقوم قنوات أون تايم سبورتس بنقل جميع مباريات البطولة، بما في ذلك لقاءات منتخب مصر، لتتيح للجماهير متابعة مباريات المنتخب ودعمه في المواجهات الحاسمة المقبلة.

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