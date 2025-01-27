موعد مباراة ضمك ضد الاتحاد اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة ضيفا ثقيلا على نظيره فريق ضمك اليوم الاثنين الموافق 27 يناير الحالي في لقاء هام بينهم بستاد ضمك ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة ضمك ضد الاتحاد

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وتنطلق صافرة بداية مباراة ضمك ضد الاتحاد مساء اليوم في تمام الساعة 4:05 بتوقيت القاهرة والساعة 5:05 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:05 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب الاتحاد وضمك

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة المركز الثاني كوصيفا لجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بعد تحقيق 14 فوز وتعادل وخسر مباراة أيضا بينما يأتي ضمك في المركز 12 برصيد 18 نقطة حيث انتصر خلال 5 مباريات وتعادل بثلاثة وهزم بثمانية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

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