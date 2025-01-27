موعد مباراة الشباب ضد الفيحاء اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره فريق الفيحاء اليوم الاثنين الموافق 27/1/2025 في لقاء قوي بينهم بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الشباب ضد الفيحاء

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الشباب ضد الفيحاء مساء اليوم في تمام الساعة 5:10 بتوقيت القاهرة والساعة 6:10 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:10 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الفيحاء

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.