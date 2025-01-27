تشخيص خاطئ سبب تدهور صحة صالح العويل.. وياسر جلال يعرض المساعدة في علاجه

أعلن نجل الفنان المصري صالح العويل، عن تعرض والده لانتكاسة صحية خطيرة خلال الأيام الماضية، أدت إلى دخوله غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة، حيث يمر بحالة حرجة للغاية.

وأوضح أن والده يعاني من مشكلات صحية متعددة، أبرزها ضعف شديد في عضلة القلب، انسداد شرايين، وترشح المياه على الرئة. كما تأثرت حالته بالجلطة الدماغية التي أصيب بها سابقًا، مما زاد من تدهور وضعه الصحي.

وأشار نجل العويل إلى أن أحد أسباب تفاقم الحالة الصحية لوالده يعود إلى تشخيص طبي خاطئ في مستشفى سابق، أدى إلى خضوعه لعلاج غير مناسب، ما ساهم في تدهور حالته بشكل كبير.

من جهة أخرى، كشف تلقيه اتصالًا من الفنان ياسر جلال، الذي أبدى اهتمامه بحالة الفنان الصحية وعرض تقديم المساعدة. كما اقترح ياسر جلال الاستعانة بعدد من الأطباء لتقديم العلاج المناسب للعويل، خاصة وأنه كان قد شارك معه في تصوير مشاهد من مسلسل "جودر"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

يذكر أن ياسر جلال تحدث سابقًا عن علاقته بالفنان صالح العويل، في تصريحات إعلامية، مشيرًا إلى إعجابه الكبير بأدائه منذ طفولته، عندما كان يشاهد أفلامًا شارك فيها العويل إلى جانب كبار النجوم مثل فريد شوقي ومحمود ياسين.

وأضاف أن أسلوب العويل الفريد في التمثيل جعله يرتبط به فنيًا ويحتفظ له بمكانة خاصة في قلبه.