عاجل: بدأت من السابعة صباحًا.. عودة النازحين إلى شمال غزة (التفاصيل)

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عودة النازحين إلى
عودة النازحين إلى قطاع غزة

أفادت "القاهرة الإخبارية" أن آلاف النازحين الفلسطينيين بدأوا العودة إلى شمال قطاع غزة، ضمن تفاهمات جديدة تم التوصل إليها بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية.

فتح الطرق أمام النازحين
وفق الاتفاق، تم فتح شارع الرشيد لعبور المشاة فقط في الاتجاهين، مع منع مرور أي مركبة عبر الشارع الساحلي. كما تم فتح شارع صلاح الدين أمام المركبات باتجاه واحد من الجنوب إلى الشمال اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا، حيث ستخضع جميع المركبات للفحص قبل العبور.

الدفاع المدني الفلسطيني والمنظمات الأممية وجهت تعليمات للنازحين بالالتزام بالطرق المحددة وتجنب التعامل مع مخلفات الحرب والجثامين، لإفساح المجال أمام الجهات المختصة للتعامل معها بشكل آمن وصحي.

تفاصيل الاتفاق الجديد
نجحت الوساطة الدولية في التوصل إلى تفاهم يقضي بتسليم حركة حماس المحتجزة "أربيل يهود" واثنين من المحتجزين قبل يوم الجمعة، بالإضافة إلى تسليم ثلاثة محتجزين آخرين يوم السبت المقبل. كما تضمن الاتفاق تقديم معلومات عن أعداد المحتجزين المتوقع الإفراج عنهم في المرحلة الأولى.

وفي المقابل، ستسمح السلطات الإسرائيلية، بدءًا من صباح اليوم الاثنين، بعودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، كما ستقوم إسرائيل بتسلم قائمة أسبوعية بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023، ضمن المرحلة الأولى من التنفيذ.

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عاجل: بدأت من السابعة صباحًا.. عودة النازحين إلى شمال غزة (التفاصيل)

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