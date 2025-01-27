نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 الترم الأول.. خطوات ورابط الاستعلام برقم الجلوس

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2025، حيث تترقب الأسر إعلان النتائج رسميًا بفارغ الصبر. ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن النتائج ستكون متاحة فور انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات إلكترونيًا عبر بوابة التعليم الأساسي.

موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025

تُعلن النتائج رسميًا في أواخر شهر يناير أو أوائل شهر فبراير المقبل، بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعات الدقيقة التي تجريها المديريات التعليمية. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية والدقة في عملية توزيع الدرجات، ما يعزز ثقة الطلاب وأولياء الأمور في النتائج النهائية.

سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا عبر المواقع الرسمية أو من خلال المدارس التي ستحصل على نسخة معتمدة من النتائج فور ظهورها.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج فور ظهورها من خلال بوابة التعليم الأساسي عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط الرسمي المخصص. إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب (الموجود بشهادة الميلاد). تحديد المرحلة الدراسية: المرحلة الابتدائية. اختيار الصف الدراسي: الصف الخامس الابتدائي. تحديد الفصل الدراسي الأول. الضغط على زر "عرض النتيجة".

بمجرد اعتماد النتيجة رسميًا، ستظهر التفاصيل الكاملة المتعلقة بدرجات الطالب في مختلف المواد.

توزيع درجات الصف الخامس الابتدائي 2025

المواد الأساسية:

- إجمالي درجات مادة اللغة العربية: 80 درجة

- إجمالي درجات مادة اللغة الإنجليزية: 60 درجة

- إجمالي درجات مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

- إجمالي درجات مادة الرياضيات: 60 درجة

- إجمالي درجات مادة العلوم: 40 درجة

المواد غير المضافة للمجموع:

- إجمالي درجات مادة التربية الدينية: 40 درجة

- إجمالي درجات مادة التربية الرياضية: 20 درجة

- إجمالي درجات مادة التربية الفنية: 20 درجة

- إجمالي درجات مادة التربية الموسيقية: 20 درجة

- إجمالي درجات مادة تكنولوجيا المعلومات: 20 درجة

