بهذه الطريقة.. خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 عبر moe.gov.eg وأهم الأوراق المطلوبة لملئها

مع اقتراب موسم امتحانات الثانوية العامة لعام 2025، يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن الطريقة الصحيحة لتسجيل استمارة الامتحانات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. أعلنت الوزارة عن بدء التسجيل يوم الأربعاء 15 يناير 2025، على أن يستمر حتى نهاية شهر فبراير 2025.

نقدم لكم هنا الخطوات التفصيلية لتسجيل الاستمارة الإلكترونية والأوراق المطلوبة لإتمام التسجيل بنجاح.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

لإتمام التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2025، اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. النقر على خيار "الخدمات الإلكترونية". اختيار منصة "التقدم لامتحانات الثانوية العامة". تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بالطالب. ستحتاج إلى الرقم السري المخصص لذلك. ملء بيانات الاستمارة. قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة بدقة. مراجعة البيانات. تأكد من صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للمستندات. رفع المستندات المطلوبة. قم برفع الصور والمستندات اللازمة كما هو مطلوب. حفظ وطباعة الاستمارة. اضغط على "حفظ" واطبع نسخة من الاستمارة لاستخدامها عند الحاجة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

لإكمال عملية التسجيل بنجاح، يجب توفير الأوراق التالية:

الاستمارة الأصلية وصورة منها. 4 صور شخصية حديثة. يجب كتابة اسم الطالب على كل صورة. شهادة ميلاد حديثة. إيصال المصروفات المدرسية وصورة منه. إيصال دفع مصاريف الامتحان وصورة منه. إيصال تسليم جهاز التابلت وصورة منه. صورة بطاقة ولي الأمر ورقم هاتفه. إيصال إعادة القيد للطلاب الذين تجاوزوا نسبة الغياب المسموح بها. طابع دعم وتنمية المشروعات فئة 10 جنيهات.

ملاحظات هامة