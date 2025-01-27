عاجل:- "تدفق النازحين الفلسطينيين في غزة".. عودة الحياة إلى شمال القطاع بعد انسحاب القوات الإسرائيلية

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

شهد قطاع غزة تدفق آلاف النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن انسحابه من محور نتساريم، مما مهد الطريق لعودة السكان إلى منازلهم ومناطقهم التي أجبروا على مغادرتها سابقًا.

فتح شارع الرشيد لعبور المشاة


أعلنت وزارة الداخلية في غزة، التابعة لحركة حماس، بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن فتح شارع الرشيد لعبور المشاة فقط، وذلك اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي. 

ويُعتبر هذا القرار خطوة حيوية لإعادة تدفق الحياة إلى شمال القطاع.

فتح الطرق لعبور المركبات بشروط


فيما يخص عبور المركبات، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه سيتم السماح للمركبات بالتحرك شمال قطاع غزة عبر طريق صلاح الدين، ولكن بعد إجراء الفحوصات الأمنية اللازمة.

من المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذه الإجراءات بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، مما يوفر للسكان فرصة إضافية لاستئناف أنشطتهم اليومية.

مشهد إنساني مؤثر: نهر بشري على شارع الرشيد


رُصد مشهد إنساني مؤثر، حيث شوهدت جموع غفيرة من النازحين تتدفق من منطقة وادي غزة عبر شارع الرشيد في اتجاه مدينة غزة، في صورة تعكس معاناة السكان ورغبتهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية.

قيود جنوب القطاع


رغم التطورات الإيجابية شمال القطاع، حذر الجيش الإسرائيلي من الاقتراب من معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفيا في جنوب القطاع.

الاستعدادات الطبية واللوجستية


تتواجد طواقم الإسعاف على امتداد شارع الرشيد غرب مدينة غزة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة واستقبال النازحين، تأكيدًا على جاهزية القطاع الصحي لمواجهة أي طارئ.

انسحاب القوات من محور نتساريم


وفق تقارير سابقة، بدأ الجيش الإسرائيلي بإخلاء الجزء الغربي من محور نتساريم بهدف تسهيل عودة المواطنين إلى منازلهم، مما يشير إلى تغييرات في استراتيجية الاحتلال تجاه المنطقة.

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