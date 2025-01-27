من قلب الحدث.. محافظ الدقهلية يكلف بحملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بمساكن الجلاء بالمنصورة



كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بحملة مكبرة لرفع تجمعات وتراكمات القمامة بمساكن الجلاء بالمنصورة، ورفع جميع الإشغالات، وأكد على عدم التهاون في تشويه وتعطيل الشوارع بمدينة المنصورة وجميع المدن، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على المظهر العام للشوارع بجميع مدن المحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية بزيادة عدد الحاويات المعدنية بالمنطقة والمتابعة اليومية لحالة النظافة ورفع أي تجمعات وتراكمات أولا بأول، وضرورة التنبيه على سكان أبراج الجلاء بالالتزام بالقاء المخلفات البلدية في أماكنها المخصصة لهذا الغرض، وأنه لا بد من مشاركة المواطنين في الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة بالالتزام بوضع القمامة في الحاويات المخصصة لجمعها.

وعلى الفور قامت حملة بمتابعة محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وباشراف أحمد ماهر نائب رئيس حي غرب المنصورة، وبمعدات الحي بالبدء في رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم وتجمعات المخلفات البلدية بالعمل ورفع التراكمات ورفع مستوى النظافة بمنطقة مساكن الجلاء ومحيطها، كما تزويد المنطقة بأربع حاويات معدنية جديدة لجمع القمامة.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لا يدخر جهدا في سبيل توفير الخدمات للمواطنين وأنه يتابع بشكل شخصي مستوى أداء الجهاز التنفيذي، مشددا على أهمية استمرار الحفاظ على مستوى النظافة اللائق بجميع الأماكن في المدينة وغيرها.

حملة نظافة مكبرة بمساكن الجلاء بالمنصورة

e92ec341-af99-40ea-a81a-89e17c8df50d

7283d107-1461-4074-9b5e-7bde04bc3a80

4da7845c-1a9c-4a9b-959f-d75599bd8d00

ea1999c8-8dc5-4103-b230-c0cb613236d0

30eee6ca-f746-405f-b233-dd2a6a69e150

0c4e1c49-2e42-43bd-ad96-6b3613f069a0

9f189988-3fec-4469-858f-3dfaa32d881b