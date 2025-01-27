تحذيرات الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار متقطعة.. طقس الإثنين 27 يناير 2025

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الطقس
الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تشكل شبورة مائية كثيفة صباح اليوم، تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق، مما يؤدي إلى انعدام الرؤية في بعض المناطق، وأشارت إلى أن هذه الحالة الحرجة تستمر لمدة 3 ساعات حتى انقشاع الشبورة.

ونصحت السائقين بضرورة توخي الحذر، تهدئة السرعة، واتباع التعليمات المرورية حفاظًا على السلامة العامة.

طقس معتدل نهارًا وشديد البرودة ليلًا

نهارًا:
يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد. بينما يكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ليلًا:
تشهد أغلب المناطق طقسًا شديد البرودة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

 

فرص هطول الأمطار

  • يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الرياح والبحار

  • نشاط الرياح: رصد نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، مما قد يؤدي إلى اضطرابات طفيفة في حركة الملاحة.
  • حالة البحر المتوسط:
    • بين خفيفة إلى معتدلة.
    • ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 إلى 1.5 متر.
    • الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
  • حالة البحر الأحمر:
    • معتدلة.
    • ارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر.
    • الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2012
الإسكندرية2111
شرم الشيخ2416
الغردقة2414
أسوان2512
الأقصر2511
المنصورة1810
دمياط1913

 

نصائح الأرصاد الجوية:

  • تأجيل المشاوير الضرورية حتى انقشاع الشبورة.
  • ارتداء الملابس الثقيلة ليلًا لتجنب البرودة الشديدة.
  • توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.
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