لهذا السبب..زيارة مفاجئة من محافظ أسيوط لسوق الخضار والفاكهة بمنطقة الأربعين بحي غرب

نفذ اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الإثنين زيارة مفاجئة لسوق الخضار والفاكهة بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط وذلك في إطار حرصه على متابعة أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرتها للمواطنين بأسعار مناسبة تخفف من الأعباء المعيشية عليهم تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ورافقه خلال الجولة ممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط والمهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء جنوب بأسيوط، ومجدي ميلاد مدير التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية وأحمد رشاد مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة

وحرص محافظ أسيوط على المرور بين محلات التجار، واستفسر عن أسعار الخضار والفاكهة واطلع على تنوع المعروضات بكميات وفيرة تلبى احتياجات المواطنين مؤكدًا على مواصلة جهود المحافظة على إنشاء وافتتاح المزيد من أسواق الجملة لمواجهة جشع بعض التجار الذين يبالغون في الأسعار.

والتقى المحافظ ـ خلال جولته ـ عددًا من التجار وأصحاب المحلات بالسوق وتحاور معهم واستمع إلى مطالبهم موجهًا بتخفيض أسعار بعض السلع، والإلتزام بوضع هامش ربح عادل يراعى ظروف المواطنين ويخفف من الأعباء المالية عليهم مشيرًا إلى حرصه الدائم على دعمهم وتذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل موضحًا أن الدولة تعمل جاهدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار حفاظًا على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق التوازن في السوق.

ووجه أبو النصر رسالة للمواطنين بالتحلي بالإيجابية وعدم ترك التجار يستغلونهم والتوجه إلى سوق الجملة لشراء احتياجاتهم بأسعار أقل من سوق التجزئة مشيرًا إلى الإهتمام البالغ الذي توليه الدولة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تلبى احتياجاتهم وأنها تعمل جاهدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان إستقرار الأسواق ومنع الاحتكار.