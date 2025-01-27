أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-1-2025 في محافظة البحيرة

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أرشيفية
أرشيفية

 

أسعار الذهب من أكثر كلمات البحث علي مختلف المواقع، حيث شهدت أسعار الذهب في محافظة البحيرة، اليوم، استقرارًا في الأسعار، لدى كبار الصاغة.

 

وتنشر بوابة الفجر أسعار الذهب اليوم في مدن ومراكز محافظة البحيرة.

 

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار، وبلغ سعر الذهب اليوم من عيار 21 وهو العيار الذي يشهد طلب مرتفع عليه من قبل المواطنين 3860 جنيها للجرام للشراء دون إضافة مصنعية.

 

أسعار الذهب اليوم

 

عيار 21 يسجل 3860 جنيها

 

عيار 18 يسجل 3308 جنيها

 

عيار 24 يسجل 4411 جنيها

 

الجنيه الذهب 30880 جنيها

 

سعر المصنعية والدمغة


كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 120 إلى 250 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.

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