أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 يناير 2025: استقرار عند أعلى مستوى محليًا وعالميًا

حافظت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 27 يناير 2025 على مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في تعاملات أول أمس السبت، إذ شهد سعر جرام الذهب عيار 21 زيادة بقيمة 60 جنيهًا.

جاء ذلك بالتزامن مع استقرار سعر الذهب عالميًا بالدولار عند أعلى مستوياته في البورصات العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم



1. سعر جرام الذهب عيار 24:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 4388 جنيهًا، ويُعد هذا العيار الأكثر نقاءً والأعلى سعرًا بين الأعيرة الأخرى.

2. سعر جرام الذهب عيار 21:

حافظ عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، على سعره المرتفع عند 3840 جنيهًا.

3. سعر جرام الذهب عيار 18:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3291 جنيهًا، ويُفضل في المشغولات ذات التصاميم العصرية.

4. سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 نحو 30720 جنيهًا، ما يعكس ارتفاع قيمة المعدن الأصفر في السوق المحلية.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار



استقر سعر الذهب عالميًا في البورصات عند مستوى 2770 دولارًا للأوقية، مما يدعم الارتفاع المحلي في الأسعار ويعكس الاستقرار النسبي في أسواق الذهب العالمية.

أسعار الذهب بالمصنعية في مصر

تختلف المصنعية حسب تصميم القطعة ومكان الشراء: المناطق الراقية ومحال الصاغة الكبرى: تكون قيمة المصنعية أعلى، وتتراوح بين 7% إلى 10% من سعر الجرام. المناطق الشعبية: تكون المصنعية أقل، وتتراوح بين 5% إلى 7% .

يُنصح دائمًا بالسؤال عن قيمة المصنعية قبل الشراء للحصول على أفضل صفقة ممكنة.

أسباب استقرار أسعار الذهب

ارتفاع سعر الذهب عالميًا: يعكس استقرار المعدن الأصفر عالميًا عند مستويات مرتفعة زيادة الطلب الاستثماري وسط تقلبات الأسواق. زيادة الإقبال المحلي: يشهد السوق المصري إقبالًا على الذهب كملاذ آمن للحفاظ على القيمة الشرائية.

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