"أفضل شهادات الادخار في مصر 2025".. اختيار آمن مع عوائد تنافسية

مع التحديات الاقتصادية المستمرة وارتفاع معدلات التضخم، أصبحت شهادات الادخار من أكثر الخيارات الاستثمارية أمانًا للمستثمرين والأفراد الباحثين عن عوائد مضمونة وحماية لمدخراتهم من فقدان قيمتها الشرائية.

نستعرض أبرز شهادات الادخار المتوفرة في البنوك المصرية لعام 2025، مع تفاصيل العوائد والمدة.

أهم شهادات الادخار المتاحة في البنوك المصرية

1. شهادات بنك ناصر الاجتماعي

شهادة رد الجميل (ثلاث سنوات): عائد سنوي: 24.25%. عائد شهري: 22.25%.

شهادة رد الجميل (عام واحد): عائد سنوي: 22%. عائد شهري: 20.5%.



2. شهادات البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية السنوية: عائد شهري: 23.5%. عائد سنوي: 27%. عائد يومي: 23%. المدة: سنة واحدة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج: عائد شهري متدرج: 26% للسنة الأولى. 22% للسنة الثانية. 18% للسنة الثالثة. عائد سنوي متدرج: 30% للسنة الأولى. 25% للسنة الثانية. 20% للسنة الثالثة.



3. شهادات بنك مصر

شهادة القمة (ثلاث سنوات): عائد ثابت: 21.5%. الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

شهادة طلعت حرب (عام واحد): عائد شهري: 23.5%. عائد في نهاية المدة: 27%. الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.



4. شهادات البنك التجاري الدولي (CIB)

عائد شهري ثابت: يصل إلى 22%.

يصل إلى 22%. المدة: ثلاث سنوات.

ثلاث سنوات. الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

5. شهادات بنك قطر الوطني (QNB)

عائد شهري: 20% إلى 20.15%.

20% إلى 20.15%. المدة: ثلاث سنوات.

ثلاث سنوات. الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

مميزات شهادات الادخار

عائد ثابت: يضمن حماية الأموال من تقلبات السوق. تنوع المدة: تتوفر شهادات لمدة سنة وحتى ثلاث سنوات. مرونة الصرف: بعض الشهادات تقدم عوائد شهرية، سنوية، أو عند نهاية المدة. سهولة الاستثمار: تبدأ بقيم منخفضة مثل 1000 جنيه.

نصائح لاختيار شهادة الادخار المناسبة