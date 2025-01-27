"لهذا السبب" زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط لمستشفى الإيمان العام بحى غرب

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية المفاجئة

فاجأ اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الإثنين العاملين بمستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط للإطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمرضى وذلك في إطار جولاته الميدانية الدورية لمتابعة القطاع الصحي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد عثمان نائب إداري بالمستشفى، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومجدي ميلاد مدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة

وحرص محافظ أسيوط على تفقد أقسام المستشفى ومنها قسم الإستقبال العام، وقسم الطوارئ والأقسام الداخلي والعمليات ووحدة الأطفال المبتسرين التي تضم 30 حضانة وجميعها تعمل بكفاءة ووحدة الكلى الصناعي التي تضم 37 جهاز غسيل كلوي، موجهًا بالتخلص من النفايات الخطرة أولًا بأول كما تفقد صيدلية المستشفى، واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة كافية وصرفها للحالات المرضية وتقديم خدمه طبية لائقة لهم.

واستمع المحافظ لعدد من المرضى والمترددين مكلفًا مسئولي المستشفى بسرعة نهو إجراءات العلاج على نفقة الدولة لإحدى المرضى وتقديم التسهيلات للمرضى في الحصول على الخدمة الطبية موجهًا الأطقم الطبية ببذل المزيد من الجهود للنهوض بقطاع الصحة والاهتمام براحة المرضى وتوفير كل الإمكانيات وتسخير الطاقات لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المميزة للمواطنين

 

وأوضح أبو النصر أن هذه الجولات المفاجئة  تأتي في إطار متابعته لسير العمل بالمنشآت الطبية والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوقوف على أي تحديات قد تواجه العمل لتذليلها مؤكدًا على أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.

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