رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 الترم الأول وخطوات الاستعلام

مع انتهاء امتحانات الصف الثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2025، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي وطريقة الحصول عليها.

أجريت الامتحانات خلال الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025، وأصبح إعلان النتيجة محور اهتمام الجميع.

موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025

حتى الآن، لم يتم تحديد موعد رسمي لإعلان النتيجة، لكن من المتوقع ظهورها خلال الأيام القليلة المقبلة، فور انتهاء:

عملية تصحيح أوراق الامتحانات. مراجعة الدرجات بدقة. اعتماد النتائج رسميًا من مديريات التعليم في المحافظات.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2025؟

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة عبر المنصات الإلكترونية المخصصة لكل مديرية تعليمية. أما محافظة القاهرة، فتتيح النتيجة من خلال بوابة التعليم الأساسي.

خطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي:

زيارة رابط بوابة التعليم الأساسي (عند توافر النتائج). اختيار قسم نتائج صفوف النقل. تحديد المرحلة الإعدادية. اختيار الفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025. اختيار الصف الثاني الإعدادي. إدخال رقم الجلوس. الضغط على زر استعلام لعرض النتيجة.

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2025

المواد الأساسية المضافة للمجموع:

اللغة العربية: 40 درجة.

40 درجة. اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

30 درجة. الرياضيات: 30 درجة.

30 درجة. العلوم: 20 درجة.

20 درجة. الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

20 درجة. المجموع الكلي: 140 درجة.

المواد غير المضافة للمجموع:

التربية الدينية: 20 درجة.

20 درجة. التربية الفنية: 10 درجات.

10 درجات. الحاسب الآلي: 10 درجات.

نصائح للحصول على النتيجة بسهولة