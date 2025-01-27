الداخلية تنظم فعاليات معرض التكنولوجيا الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الــ 73

حوادث
بوابة الفجر

تشهد أكاديمية الشرطة صباح اليوم الاثنين،فعاليات معرض التكنولوجيا الأمنية لوزارة الداخلية، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ 73.

ويشارك في الحضور المعرض اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات وممثلي قطاعات الوزارة وأكاديمية الشرطة، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الأزهرية ووفد من الكنيسة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة والهيئات الإعلامية والصحفية والرياضيين والفنانين وأسر الشهداء ومصابى الشرطة والضباط ممن أوفوا العطاء وبالخدمة وأسرهم.

الداخلية فعاليات معرض التكنولوجيا عيد الشرطة

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