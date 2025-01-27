القوات المسلحة تقبل دفعة جديدة من الأطباء البشريين للعمل كضباط مُكلفين بالصفة العسكرية "دفعة يوليو 2025"

صدق الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة للعمل كضباط مُكلفين بالقوات المسلحة في صفوف الجيش المصري، وذلك ابتداءً من دفعة يوليو 2025.

شروط القبول للتكليف بالصفة العسكرية

الجنسية : يجب أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين، وألا يكون قد اكتسب أو تقدم للحصول على جنسية دولة أخرى.

: يجب أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين، وألا يكون قد اكتسب أو تقدم للحصول على جنسية دولة أخرى. السمعة والسلوك : يشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

: يشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف. المعاملة التجنيدية : يجب على المتقدم تقديم المعاملة التجنيدية الخاصة به من إدارة التجنيد أو المنطقة التجنيدية التابعة له.

: يجب على المتقدم تقديم المعاملة التجنيدية الخاصة به من إدارة التجنيد أو المنطقة التجنيدية التابعة له. اللياقة الطبية : يجب أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المعتمدة من المجلس الطبي العسكري العام.

: يجب أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المعتمدة من المجلس الطبي العسكري العام. الاختبارات النفسية والشخصية : يشترط اجتياز الاختبارات النفسية، واختبار الهيئة (كشف الهيئة) بنجاح.

: يشترط اجتياز الاختبارات النفسية، واختبار الهيئة (كشف الهيئة) بنجاح. الالتزام بالشروط : يجب على المتقدم أن يوقع تعهدات كتابية يلتزم فيها بكافة شروط القبول، وأن تكون البيانات المدرجة في أوراقه صحيحة طوال فترة التكليف.

: يجب على المتقدم أن يوقع تعهدات كتابية يلتزم فيها بكافة شروط القبول، وأن تكون البيانات المدرجة في أوراقه صحيحة طوال فترة التكليف. الخدمة العسكرية : يجب أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها.

: يجب أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها. العمر : الأطباء الحاصلين على درجة الماجستير: لا يزيد السن عن 34 سنة في 01/07/2025. الأطباء الحاصلين على درجة الدكتوراة: لا يزيد السن عن 38 سنة في 01/07/2025.

: التقدير : يجب ألا يقل التقدير عن "جيد" في البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة.

: يجب ألا يقل التقدير عن "جيد" في البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة. فترة الامتياز: يجب أن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.

مدة التكليف والمزايا المقدمة

مدة التكليف : يتم التكليف لمدة عامين، ويمكن تجديد التكليف لمدة عامين إضافيين كحد أقصى، بحيث لا تتجاوز فترة التكليف 4 سنوات.

: يتم التكليف لمدة عامين، ويمكن تجديد التكليف لمدة عامين إضافيين كحد أقصى، بحيث لا تتجاوز فترة التكليف 4 سنوات. شهادة الخبرة : يحصل الضابط المُكلف في نهاية فترة التكليف على شهادة خبرة مع بيان بمدة الخدمة بالقوات المسلحة، ليتمكن من تقديمها في جهة عمله المدني عند التقاعد.

: يحصل الضابط المُكلف في نهاية فترة التكليف على شهادة خبرة مع بيان بمدة الخدمة بالقوات المسلحة، ليتمكن من تقديمها في جهة عمله المدني عند التقاعد. الامتيازات: يحصل الضابط المُكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة وفقًا للقوانين والتعليمات المعمول بها.

موعد سحب الملفات

سيتم فتح باب سحب الملفات لإدارة شؤون ضباط القوات المسلحة في كوبري القبة بدءًا من يوم السبت 15 فبراير 2025، ولمدة شهر كامل.

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