فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية 2025: الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية بدءًا من يوم الأحد 26 يناير 2025، وذلك لمدة شهر كامل.

يأتي ذلك في إطار توفير فرص عمل للمعلمين والإداريين الذين يسعون للعمل في بيئة تعليمية مبتكرة، مع تحديد بعض الشروط والضوابط المتعلقة بالتقديم.

الوظائف المتاحة في المدارس المصرية اليابانية

تتضمن الوظائف الشاغرة في المدارس المصرية اليابانية مجموعة متنوعة من المناصب تشمل:

وظائف الإدارة المدرسية:

مدير مدرسة

وكيل مدرسة

وظائف المعلمين:

معلم رياض أطفال

معلم رياضيات (Math) ابتدائي وإعدادي

معلم علوم (Science) ابتدائي وإعدادي

معلم لغة عربية ابتدائي وإعدادي

معلم لغة إنجليزية ابتدائي وإعدادي

معلم لغة فرنسية (إعدادي)

معلم دراسات اجتماعية ابتدائي وإعدادي

معلم تربية رياضية

معلم تربية بدنية

معلم تربية فنية

معلم تربية موسيقية

معلم غرفة مصادر (أطفال احتياجات خاصة)

وظائف أخرى:

أخصائي نفسي

أخصائي اجتماعي

أمين مكتبة

أمين معمل

معلم تكنولوجيا المعلومات (ICT)

دعم فني

الإشراف الطلابي

خطوات التقديم للوظائف

لتقديم طلب للوظائف الشاغرة، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط المخصص للتقديم [من هنا](رابط التقديم). ملء الاستمارة الإلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية. إجابة على الأسئلة الخاصة التي تقيس الكفاءة في مجالات: القيادة

التعليم والتعلم

تهيئة بيئة تعليمية مبتكرة اجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية: إجباريًا للمتقدمين لوظائف الإدارة المدرسية وتخصصات Math، Science، English، ورياض الأطفال.

الشروط العامة للتقديم

الجنسية : يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية. السمعة والسلوك : حسن السير والسلوك ولم يسبق اتهامه في قضايا مخلة بالشرف أو تمنع التعامل مع الأطفال.

: حسن السير والسلوك ولم يسبق اتهامه في قضايا مخلة بالشرف أو تمنع التعامل مع الأطفال. فرصة التقديم : يسمح لكل متقدم بتقديم طلب واحد فقط ولن يسمح بإعادة التسجيل.

: يسمح لكل متقدم بتقديم طلب واحد فقط ولن يسمح بإعادة التسجيل. التأكد من صحة البيانات : يجب إدخال بيانات صحيحة لتجنب الاستبعاد الفوري دون حق في الطعن.

: يجب إدخال بيانات صحيحة لتجنب الاستبعاد الفوري دون حق في الطعن. الشروط العمرية: الالتزام بالشرائح العمرية المطلوبة لكل وظيفة وعدم تجاوز الحد المقرر للأعمار بحلول 1 أكتوبر 2025.

الشروط الخاصة بالشهادات والخبرة

الشهادات : يجب تقديم شهادات علمية أو شهادات خبرة معتمدة من الجهات المصدرة.

: يجب تقديم شهادات علمية أو شهادات خبرة معتمدة من الجهات المصدرة. إجادة اللغة الإنجليزية : ضرورية لوظائف الإدارة المدرسية وللتخصصات (Math، Science، English، ورياض الأطفال).

: ضرورية لوظائف الإدارة المدرسية وللتخصصات (Math، Science، English، ورياض الأطفال). المقابلات الشخصية : ستتم المقابلات باللغة الإنجليزية لوظائف الإدارة المدرسية والتخصصات المذكورة أعلاه.

: ستتم المقابلات باللغة الإنجليزية لوظائف الإدارة المدرسية والتخصصات المذكورة أعلاه. الخبرة التعليمية: يجب إثبات الخبرة التعليمية والتربوية أثناء المقابلة الشخصية، مع التأكد من وجود خبرة مثبتة بالعمل داخل الفصول الدراسية.

موعد التقديم والروابط المهمة