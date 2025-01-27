محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج



بعث اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الإثنين ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وجاء في نص البرقية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية": يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة أسيوط وقيادتها التنفيذية بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الإحتفال "بذكرى الإسراء والمعراج" سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بجهدكم الموفور وعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والإستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة، متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، وكل عام وسيادتكم ومصر بخير.

كما بعث محافظ أسيوط برقيات تهنئة لكل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية والسادة الوزراء والمحافظين وكبار شخصيات الدولة بهذه المناسبة.



وتقدم المحافظ بخالص التهنئة للشعب المصري وأهالي المحافظة بصفة خاصة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج تلك الذكرى العطرة التي تحمل في طياتها معاني الإيمان والصبر والإصرار على مواجهة التحديات داعيًا المولى عزّ وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمة الأمن والإستقرار لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.