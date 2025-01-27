طقس بارد في مطروح اليوم 27 يناير 2025: انخفاض درجات الحرارة وتحذيرات من الرياح والشبورة المائية

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الطقس
الطقس

تشهد محافظة مطروح اليوم الإثنين 27 يناير 2025 طقسًا باردًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية. 

حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 15 و17 درجة مئوية، بينما تسجل درجات الحرارة الصغرى ما بين 7 و9 درجات خلال ساعات الليل.

تحذيرات من الرياح النشطة

تستمر الرياح النشطة في التأثير على معظم المناطق، خاصة في المدن الساحلية مثل مرسى مطروح، السلوم، وسيدي براني، مما يزيد من الإحساس بالبرودة. 

وتبلغ سرعة الرياح نحو 30 كم/ساعة، مع تغيرات في اتجاهها بين الشمال الغربي والشمال الشرقي.

حالة البحر وأمواج البحر المتوسط

من المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية ارتفاعًا طفيفًا في أمواج البحر المتوسط، حيث تصل الأمواج إلى 2.5 متر.

 هذا الارتفاع قد يؤثر على حركة الصيد والملاحة البحرية، لذا يُنصح بالحذر أثناء النشاطات البحرية.

الاحتياطات والتوصيات

دعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة، واتخاذ الحيطة أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح التي قد تشهد تكوّن الشبورة المائية على الطرق الداخلية والقريبة من المناطق الزراعية.

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طقس بارد في مطروح اليوم 27 يناير 2025: انخفاض درجات الحرارة وتحذيرات من الرياح والشبورة المائية