"جرثومة المعدة".. الأعراض والعلاج وكيفية التعامل معها

جرثومة المعدة، المعروفة علميًا باسم Helicobacter pylori، هي نوع من البكتيريا التي تصيب المعدة وتسبب العديد من المشاكل الصحية مثل التهابات المعدة وقرحاتها.

تعيش هذه البكتيريا في بطانة المعدة وتعد واحدة من الأسباب الرئيسية لهذه الأمراض، مما يتطلب الانتباه المبكر والتشخيص الصحيح.

أعراض جرثومة المعدة

قد تختلف الأعراض الناتجة عن جرثومة المعدة من شخص لآخر، حيث تتراوح الأعراض بين خفيفة وشديدة، بعض الأعراض الشائعة التي تشير إلى الإصابة بجرثومة المعدة تشمل:

الألم في الجزء العلوي من البطن

يمكن أن يكون الألم حادًا أو مستمرًا، وعادة ما يحدث بين الوجبات أو في الليل.

الغثيان والقيء المتكرر

يشعر العديد من الأشخاص المصابين بالجرثومة بالغثيان أو القيء بشكل متكرر، خاصة بعد تناول الطعام.

فقدان الشهية

قد تؤدي العدوى بالبكتيريا إلى انخفاض في الشهية، مما يجعل الشخص غير راغب في تناول الطعام.

الانتفاخ والشعور بالامتلاء

حتى بعد تناول كميات صغيرة من الطعام، قد يعاني الشخص من انتفاخ والشعور بالامتلاء المستمر.

زيادة التجشؤ

يمكن أن يكون التجشؤ المتكرر، خاصة عند اقترانه بأعراض أخرى، من علامات وجود جرثومة المعدة.

فقدان الوزن المفاجئ

العدوى تؤثر على قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية، مما يؤدي إلى فقدان الوزن غير المبرر.

حرقة في الصدر أو الحلق

قد يشعر البعض بحرقة أو حموضة في الصدر بسبب تأثير البكتيريا على بطانة المعدة.

دم في البراز

في الحالات المتقدمة، قد يظهر دم في البراز أو يتحول لونه إلى الأسود نتيجة نزيف داخلي، مما يستدعي استشارة طبية فورية.

كيفية العلاج والتعامل مع جرثومة المعدة

من المهم أن يتم تشخيص جرثومة المعدة بشكل دقيق من خلال الفحوصات الطبية مثل اختبار التنفس أو تحليل الدم.

بعد التأكد من وجود البكتيريا، يوصي الأطباء عادة بعلاج مكون من مجموعة من الأدوية التي تشمل المضادات الحيوية للتخلص من البكتيريا، وأدوية مضادة للحموضة للتخفيف من أعراض التهاب المعدة.

نصائح غذائية لمرضى جرثومة المعدة

لتجنب تفاقم الأعراض، يفضل مرضى جرثومة المعدة تجنب بعض الأطعمة والمشروبات مثل:

القهوة والشاي اللذان يمكن أن يزيدا من تهيج المعدة.

اللذان يمكن أن يزيدا من تهيج المعدة. الأطعمة الحارة أو الدهنية.

من المهم اتباع نظام غذائي متوازن ومريح للمعدة، والتأكد من تجنب تناول الأطعمة التي قد تؤدي إلى زيادة الحموضة أو تهيج المعدة.