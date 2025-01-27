أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 يناير 2025: استقرار بعد الارتفاع الأخير

الاقتصاد
الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 يناير 2025 استقرارًا ملحوظًا داخل الصاغة المصرية بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار الذهب في الأيام القليلة الماضية. 

فقد سجل عيار 21 زيادات بنحو 60 جنيهًا أول أمس، في حين استقر المعدن الأصفر عالميًا بعد صعود الأونصة بنحو 22 دولارًا داخل البورصات العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

  • جرام الذهب عيار 24: استقر اليوم ليُسجل 4388 جنيهًا.
  • جرام الذهب عيار 21: حافظ على آخر زيادة وسجل 3840 جنيهًا للجرام، ويصل سعره بالمصنعية إلى 3940 جنيهًا.
  • جرام الذهب عيار 18: استقر أيضًا ليُسجل 3291 جنيهًا.
  • الجنيه الذهب: استقر بعد آخر زيادة وسجل 30720 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

  • أونصة الذهب استقرت اليوم عند 2770 دولارًا، بعد الزيادة الأخيرة.
اسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24 سعر الجنيه الذهب اسعار الذهب في مصر أسعار الذهب عالمي ا بورصة الذهب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- البيت الأبيض يعلن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير 2025

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة في الجولة العاشرة من الدوري المصري

عاجل:- "تدفق النازحين الفلسطينيين في غزة".. عودة الحياة إلى شمال القطاع بعد انسحاب القوات الإسرائيلية

القوات المسلحة تقبل دفعة جديدة من الأطباء البشريين للعمل كضباط مُكلفين بالصفة العسكرية "دفعة يوليو 2025"

"صفقتان على الأبواب" الأهلي يقترب من ضم كوتيسا وبن شرقي (التفاصيل الكاملة)

شاهد..حمادة هلال يتصدر مؤشرات البحث جوجل

طقس بارد في مطروح اليوم 27 يناير 2025: انخفاض درجات الحرارة وتحذيرات من الرياح والشبورة المائية