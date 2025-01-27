أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 يناير 2025: استقرار بعد الارتفاع الأخير

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 يناير 2025 استقرارًا ملحوظًا داخل الصاغة المصرية بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار الذهب في الأيام القليلة الماضية.

فقد سجل عيار 21 زيادات بنحو 60 جنيهًا أول أمس، في حين استقر المعدن الأصفر عالميًا بعد صعود الأونصة بنحو 22 دولارًا داخل البورصات العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

جرام الذهب عيار 24 : استقر اليوم ليُسجل 4388 جنيهًا.

: استقر اليوم ليُسجل 4388 جنيهًا. جرام الذهب عيار 21 : حافظ على آخر زيادة وسجل 3840 جنيهًا للجرام، ويصل سعره بالمصنعية إلى 3940 جنيهًا.

: حافظ على آخر زيادة وسجل 3840 جنيهًا للجرام، ويصل سعره بالمصنعية إلى 3940 جنيهًا. جرام الذهب عيار 18 : استقر أيضًا ليُسجل 3291 جنيهًا.

: استقر أيضًا ليُسجل 3291 جنيهًا. الجنيه الذهب: استقر بعد آخر زيادة وسجل 30720 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا