سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 يناير 2025: استقرار بعد الانخفاض
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 يناير 2025 استقرارًا في بداية التعاملات بعد انخفاضه في اليوم السابق.
فيما يلي أحدث الأسعار المعلنة في بعض البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
- بنك قناة السويس: سجل 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد: سجل 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي: سجل 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.
- بنك مصر: سجل 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي: سجل 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: سجل 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.