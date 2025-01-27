سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 يناير 2025: استقرار بعد الانخفاض

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 يناير 2025 استقرارًا في بداية التعاملات بعد انخفاضه في اليوم السابق.

فيما يلي أحدث الأسعار المعلنة في بعض البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم