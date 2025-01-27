حالة الطقس اليوم الإثنين 27 يناير 2025: شبورة مائية وأمطار خفيفة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الإثنين 27 يناير 2025، حيث تتوقع أن تشهد البلاد تكوّن شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب، مما يؤدي إلى انعدام الرؤية على بعض الطرق، خصوصًا في الساعات الأولى من الصباح.

كما أوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تستمر هذه الحالة لمدة 3 ساعات حرِجة حتى ينقشع الضباب ويتضح الرؤية.

طقس اليوم

النهار : يسود طقس معتدل على معظم المناطق، بما في ذلك القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

: يسود طقس معتدل على معظم المناطق، بما في ذلك القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الليل والصباح الباكر: الطقس سيكون شديد البرودة على معظم الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

شبورة مائية وضباب : تُتوقع شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق، مما قد يؤدي إلى تدني الرؤية، خاصة في المناطق الشمالية.

: تُتوقع شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق، مما قد يؤدي إلى تدني الرؤية، خاصة في المناطق الشمالية. أمطار خفيفة : قد تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد على فترات إلى بعض المناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري.

: قد تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد على فترات إلى بعض المناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري. نشاط للرياح: هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

حالة البحرين:

البحر المتوسط : بين الخفيف والمعتدل، مع ارتفاع الموج بين 0.5 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

: بين الخفيف والمعتدل، مع ارتفاع الموج بين 0.5 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية. البحر الأحمر: معتدل، مع ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة : 20°/12°

: 20°/12° الإسكندرية : 21°/11°

: 21°/11° شرم الشيخ : 24°/16°

: 24°/16° الغردقة : 24°/14°

: 24°/14° أسوان : 25°/12°

: 25°/12° المنيا : 21°/9°

: 21°/9° أسيوط : 21°/8°

: 21°/8° سيوة: 20°/8°

النصائح للمواطنين

توخي الحذر أثناء القيادة: خاصة في الصباح الباكر على الطرق السريعة والطرق الريفية بسبب الشبورة المائية الكثيفة. الملابس الثقيلة: يجب ارتداء الملابس الدافئة في الليل والصباح الباكر بسبب شدة البرودة.

تُوصي الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمتابعة التحديثات بشكل دوري لضمان سلامتك خلال الساعات القادمة.