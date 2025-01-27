رضا عبد العال ينتقد مارسيل كولر بسبب صفقة الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أخطأ في الدفع بمصطفى العش الوافد الجديد من نادي زد في مباراة بيراميدز اليوم ببطولة الدوري الممتاز.

وانتهت المباراة بين فريقي الأهلي وبيراميدز، بنتيجة التعادل بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن مارسيل كولر أخطأ بالدفع بمصطفى العش أساسيا في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

وأضاف: كنت أتمنى الانتظار على مشاركة مصطفى العش مع فريق الأهلي وليس الدفع به في مباراة قوية بحجم نادي بيراميدز.
 

مواد متعلقة

"صفقتان على الأبواب" الأهلي يقترب من ضم كوتيسا وبن شرقي (التفاصيل الكاملة)

"صفقة انتقال حر تقترب من القلعة الحمراء "هل يرتدي بن شرقي قميص الأهلي؟

الأكثر قراءة

عاجل| مصر تبحث مع فرنسا تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

الوكيل الشرعي لأزهر مطروح يتابع انطلاق تصفيات «مسابقة شيخ الأزهر» السنوية في حفظ القرآن الكريم

مصدر بالتعليم: إعلان نتائج التيرم الأول لصفوف النقل بنظام الألوان

إذاعة جيش الاحتلال: عودة النازحين تصعب على إسرائيل العودة للقتال في شمال القطاع

القوات المسلحة تشارك بجناح مميز فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته السادسة والخمسين

أمين عام اجتماع القاهرة: الرقابة على التشريعات الاستثنائية محور نقاشنا

وزير التعليم العالي: رؤية استراتيجية لتطوير التعليم والبحث العلمي في حوار خاص لموقع الفجر