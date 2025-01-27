رضا عبد العال ينتقد مارسيل كولر بسبب صفقة الأهلي



أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أخطأ في الدفع بمصطفى العش الوافد الجديد من نادي زد في مباراة بيراميدز اليوم ببطولة الدوري الممتاز.

وانتهت المباراة بين فريقي الأهلي وبيراميدز، بنتيجة التعادل بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن مارسيل كولر أخطأ بالدفع بمصطفى العش أساسيا في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

وأضاف: كنت أتمنى الانتظار على مشاركة مصطفى العش مع فريق الأهلي وليس الدفع به في مباراة قوية بحجم نادي بيراميدز.

