رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025: كيفية الاستعلام عن الدرجات وأهم المعلومات

يترقب طلاب الصف الأول الإعدادي وأولياء الأمور إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025، والتي يتصدر البحث عنها محركات البحث على جوجل.

مع انتهاء امتحانات نصف العام 2025 في 23 يناير الجاري، يبدأ الطلاب في البحث عن رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي وطرق الاستعلام عنها.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الأول

لم يتم تحديد الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 حتى الآن.

وفقًا لوزارة التربية والتعليم، يتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة للامتحانات لضمان دقة الرصد.

من المتوقع أن تظهر نتيجة الترم الأول في الأيام القليلة المقبلة بعد اعتمادها رسميًا من قبل مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات مصر.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025

بعد اعتماد النتيجة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي من خلال بوابة التعليم الأساسي. إليك الخطوات للاستعلام:

زيارة بوابة التعليم الأساسي: توجه إلى الرابط المخصص للحصول على نتائج الامتحانات 2025. إدخال البيانات الشخصية: قم بإدخال رقم الجلوس والبيانات المطلوبة. اختيار التفاصيل التالية: المرحلة الدراسية: الإعدادية .

. الصف الدراسي: الصف الأول الإعدادي .

. العام الدراسي: 2024/2025 .

. الفصل الدراسي: الأول. عرض النتيجة: اضغط على أيقونة عرض النتيجة وستظهر لك درجاتك في المواد الدراسية المختلفة.

طرق أخرى للحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي

إلى جانب بوابة التعليم الأساسي، هناك طرق أخرى يمكن من خلالها الحصول على النتيجة فور إعلانها:

الموقع الإلكتروني للمديرية التعليمية : يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الرسمي لمديريتهم التعليمية.

: يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الرسمي لمديريتهم التعليمية. زيارة المدرسة: يمكن للطلاب الذهاب إلى المدرسة الخاصة بهم للحصول على النتيجة بعد إعلانها رسميًا.

توزيع الدرجات والمجموع الكلي لطلاب الصف الأول الإعدادي 2025

تم تحديد توزيع الدرجات لطلاب الصف الأول الإعدادي، كما يلي:

المواد الأساسية (المُضافة للمجموع):

اللغة العربية : 80 درجة

: 80 درجة اللغة الإنجليزية : 60 درجة

: 60 درجة الرياضيات : 60 درجة

: 60 درجة العلوم : 40 درجة

: 40 درجة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

المواد غير المضافة للمجموع:

التربية الدينية : 40 درجة

: 40 درجة التربية الرياضية : 20 درجة

: 20 درجة التربية الفنية : 20 درجة

: 20 درجة التربية الموسيقية : 20 درجة

: 20 درجة تكنولوجيا المعلومات: 20 درجة

المجموع الكلي: يتم احتساب المواد الأساسية فقط (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، والدراسات الاجتماعية) عند حساب درجات الطالب النهائية.