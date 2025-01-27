أعرب لاعب نادي برشلونة فيرمين لوبيز عن سعادته بفوز فريقه على فالنسيا في الجولة ال 21 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم بسباعية مقابل هدف وحيد، واعتبر لوبيز الذي سجل هدفين وأعطى تمريرتين حاسمتين أن الفريق كان بحاجة إلى تلك الأهداف، وكان الفريق كذلك في حاجة إلى الفوز من أجل القتال على لقب الدوري الإسباني، وإنه سيقاتل حتى النهاية.

فيرمين لوبيز: كنا بحاجة لهذا الفوز على فالنسيا

وأكد لوبيز: "أردنا أن نبدأ العام بأفضل طريقة ممكنة، فنحن نتحلى بالفاعلية بشكل كبير هذا العام، نحن في مرحلة مهمة للغاية، من المهم أن نكون في أعلى مستوى وألا نستقبل أهدافا، يخبرنا المدرب أننا جميعًا مهمون وأننا جميعًا متعاونون، في النهاية هذا ما يعنيه أن نكون فريقًا، نحن فريق واحد، مجموعة عظيمة".