أعرب المدير الفني لنادي برشلونة هانز فليك عن سعادته بالفوز الكبير على فالنسيا في الجولة الـ 21 من عمر الدوري الإسباني، معتبرًا أن لاعبيه اظهروا طاقة جيدة، وكانوا متحمسين في المباراة وقاموا بعمل رائع.

فليك: برشلونة يمتلك طاقة جديدة

وأضاف فليك عن وضع بدلاء الفريق وإشراكهم في المباريات: "هذا هو عملي، وهو أمر طبيعي، أفضل هذه الوضعية على أن يكون لديك 11 لاعبًا فقط، لدينا فريق جيد، والأجواء رائعة، وعملي هو الاختيار، من الجيد أن يجعلوا من الصعب علي اختيار التشكيلة الأساسية".



وعن تشيزني قال فليك: "كما قلت قبل المباراة، لم نخسر مع تشيزني، أعلم أن هذه ليست أفضل وضعية لإينياكي بينيا، لكن هذه هي كرة القدم، لا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل، ربما سيلعب بينيا المباريات المقبلة، لكن الأمر يتعلق بالأداء والفريق، كلاهما حارسان ممتازان ونتخذ القرارات، وأحيانًا تكون القرارات متشابهة جدًا، لكن وظيفتي هي أن يكون كلاهما حارسين رائعين، قررنا أن يبدأ تشيزني المباراة اليوم وكان القرار الصحيح".