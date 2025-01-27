أهم قرارات ترامب بعد تنصيبه رئيسًا: التراجع عن عقوبات وعودة كوبا لقائمة الإرهاب

مر أسبوع مر على عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعد تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة لولاية رئاسية جديدة مدتها 4 سنوات.

فقد بدأ ترامب ولايته الجديدة بإصدار العديد من الأوامر التنفيذية، التي كان أبرزها إعادة كوبا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإلغاء العقوبات المفروضة ضد كولومبيا بسبب ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.

إعادة كوبا لقائمة الدول الراعية للإرهاب

في خطوة مثيرة للجدل، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور تنصيبه بإلغاء القرار الذي أصدره سلفه جو بايدن، والذي نص على رفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكان هذا القرار أحد أولى خطوات ترامب في سعيه لتحقيق سياسة خارجية أكثر تشددًا في التعامل مع الأنظمة التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها تهدد الأمن القومي.

أزمة مؤقتة بين ترامب وكولومبيا

عقب تنصيبه، دخل ترامب في أزمة دبلوماسية مؤقتة مع الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، إثر منع الأخير طائرتين عسكريتين أمريكيتين من نقل مواطنين كولومبيين إلى بلادهم بعد دخولهم الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

تسبب هذا التصعيد في تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على كولومبيا، إلا أن المفاوضات انتهت بتراجع ترامب عن فرض العقوبات بعد موافقة كولومبيا على قبول المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الولايات المتحدة عبر كولومبيا.

اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي

في خطوة دبلوماسية مهمة، أعلن ترامب عن استثمار السعودية 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، وذلك في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

كما أضاف ترامب أنه سيطلب من ولي العهد السعودي زيادة هذا الاستثمار ليصل إلى تريليون دولار.

يأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والسعودية.

ترامب يهدد روسيا بعواقب اقتصادية

في سياق مواقف ترامب تجاه روسيا، حذر الرئيس الأمريكي من أن بلاده ستفرض عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا إذا لم يتوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الحرب في أوكرانيا.

أكد ترامب أنه يمكن لروسيا أن تنهي الحرب "بسهولة" عبر التفاوض مع أوكرانيا، وأشار إلى أنه سيفكر في اتخاذ إجراءات إضافية ضد موسكو في حال استمرار النزاع.

قرارات داخلية مثيرة للجدل

في الشأن الداخلي، أصدر ترامب قرارًا بإنهاء الحماية الأمنية المخصصة للدكتور أنتوني فاوتشي، الذي كان يشغل منصب كبير المستشارين الطبيين في الإدارة السابقة.

كما ألغى الحماية الأمنية عن مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو.

كما أصدر ترامب قرارًا بوقف إصدار جوازات السفر التي تحمل الجنس "إكس" للأشخاص الذين يصنفون أنفسهم كأشخاص ذوي هوية جنسية غير ثنائية.

قرار ترامب هذا جاء ضمن سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تتعلق بحقوق الأقليات الجنسية.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

في خطوة قاسية ضد الهجرة غير الشرعية، أطلق ترامب حملة ترحيل واسعة النطاق للمهاجرين غير الشرعيين، وشدد الإجراءات على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

كما أوقف البرنامج المخصص لاستقبال اللاجئين، مما أدى إلى تعليق رحلات جوية لأكثر من 40 ألف أفغاني كانوا قد حصلوا على تأشيرات هجرة خاصة.

إجراءات أخرى وقرارات اقتصادية

ترامب وقع أيضًا أمرًا تنفيذيًا برفع السرية عن الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون ف. كينيدي، والسناتور روبرت ف. كينيدي، والدكتور مارتن لوثر كينغ.

اقتصاديًا، شارك في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي عبر الإنترنت، حيث انتقد سياسات جو بايدن السابقة، وتفاخر بفوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مؤكدًا أن "ثورة المنطق السليم" قد بدأت مع تنصيبه رئيسًا.

كما تطرق ترامب إلى السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة، داعيًا إلى تصنيع المزيد من المنتجات داخل البلاد، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تقدم أقل ضرائب على الإنتاج مقارنة بأي دولة أخرى في العالم.