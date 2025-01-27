محافظ أسيوط يؤكد على اهتمام الدولة بذوي الإعاقة



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الإثنين على إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة وهو ما يظهر جليًا في الدعم الدوري وتوجيهاته المستمرة بالاهتمام بهذه الفئة الهامة بالمجتمع والعمل على دمجهم مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تقديم خدمات أفضل لهم بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات والمديريات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأشاد محافظ أسيوط بتصدر فريق محافظة أسيوط من ذوى الهمم مسابقة الحلم المصري والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب قادرون باختلاف" بمشاركة 23 محافظة وذلك خلال الفترة من 18: 25 يناير الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة؛ وذلك في مجالات (الفن التعبيري، الشعر، الموسيقي والغناء، الإنشاد الديني، مجال الرسم والفنون التشكيلية، الفنون المسرحية) مقدمًا التهنئة لأبناء المحافظة بعد نجاح فريق مديرية الشباب والرياضة في الحصول على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية ورفع إسم محافظة أسيوط عاليًا وذلك بإشراف ومتابعة أحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط موضحًا إنه في مجال المسرح حصل فريق ذوى الهمم بمحافظة أسيوط علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية، وفى مجال تأليف الشعر الفصحى فاز العضو خالد علي عبد الحميد بالمركز الثالث علي مستوي الجمهورية، وفي الجوائز الفردية حصل المخرج المتميز محمود عيد علي جائزه أحسن مخرج بالإضافة على فوز العضو جرجس سيدهم علي جائزة أحسن ممثل.

ويذكر أن مسابقة "الحلم المصري" تهدف إلى دمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، وتنمية المواهب والقدرات لدى ذوي الهمم، واكتشاف المواهب لديهم بمختلف محافظات الجمهورية وإبراز دور الدولة في تقديم الرعاية الكاملة لهم وزيادة الإنتماء لديهم وغرس القيم والمثل وروح الإنتماء والولاء للوطن لديهم.