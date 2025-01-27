نائب رئيس الدستورية: يجب ان يكون هناك توازن بين التشريعات والحفاظ علي حرية الأفراد

حوادث
المحكمة
المحكمة

قال المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن الإجتماع انعقد في ظروف استثنائية خصوصا في قارتنا الافريقية.

وأوضح، النجار  خلال كلمته في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، في التجمع الخامس، أن الدساتير في العالم تعتمد علي حماية حقوق الافراد من ناحية وحماية مؤسسات الدولة وتأمين تأدية واجباتها تجاه المواطنين، لافتا إلى ضرورة وجود تشريعات توازن بين حريات الفرد والحفاظ علي الدولة.


وعرض النجار تفاصيل  اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية خلال دورته الثامنة بكافة تفاصيله.

جدير بالذكر أن مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة، بدأ في عام 2017، برعاية الرئيس السيسي، ليكون تجمع أفريقي علمي، وتوالت المؤتمرات التالية للمحاكم الدستورية في 2018، 2019، 2020، 2021، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انطلاق المؤتمر الثالث الذي عقد في فبراير 2019.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ا المحكمة الدستورية حماية حقوق الأفراد دكتور مصطفى مدبولي رؤساء المحاكم الدستورية رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس المحكمة الدستورية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

المحكمة الدستورية: إقامة الدعوى التحكيمية يحول دون ولاية جهات القضاء بالفصل في النزاع محل التحكيم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| مصر تبحث مع فرنسا تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

الوكيل الشرعي لأزهر مطروح يتابع انطلاق تصفيات «مسابقة شيخ الأزهر» السنوية في حفظ القرآن الكريم

مصدر بالتعليم: إعلان نتائج التيرم الأول لصفوف النقل بنظام الألوان

إذاعة جيش الاحتلال: عودة النازحين تصعب على إسرائيل العودة للقتال في شمال القطاع

القوات المسلحة تشارك بجناح مميز فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته السادسة والخمسين

أمين عام اجتماع القاهرة: الرقابة على التشريعات الاستثنائية محور نقاشنا

وزير التعليم العالي: رؤية استراتيجية لتطوير التعليم والبحث العلمي في حوار خاص لموقع الفجر