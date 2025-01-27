سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 27 يناير 2025: استقرار نسبي في أسعار الصرف

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في بداية تعاملات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، اليوم الاثنين 27 يناير 2025.

حيث تراوحت أسعار الدولار بين 50.21 و50.31 جنيه، وفقًا لما أعلنته المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار اليوم 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار في بداية تعاملات البنك الأهلي المصري 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

أما في بنك مصر، بلغ سعر الدولار في بداية التعاملات 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وفي البنك التجاري الدولي CIB، وصل سعر الدولار إلى 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات المصرف المتحد 50.22 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع.