محافظ المنيا: بقصص كفاح ملهمة 9 أمهات يتنافسن على لقب الأم المثالية لعام 2025

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بوابة الفجر

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن قصص الكفاح الملهمة وراء ترشيح المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2025، حيث بلغ عدد المتقدمات 26 أمًا، استوفت 9 منهن الشروط، منهن 8 أمهات طبيعيات وأم بديلة واحدة.

وأوضح عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن معايير الاختيار شملت العطاء المتميز، تشجيع التعليم، دعم المشروعات الصغيرة، والمشاركة المجتمعية، مع تفضيل الأمهات العاملات، الأرامل، أو المطلقات، وتحقيق التوازن بين أفراد الأسرة، خاصة للأمهات البديلات أو الكافلات.

جاء ذلك خلال ترؤس الطحاوي اجتماع لجنة المسابقة، بمشاركة الجهات المعنية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، حيث تم اختيار الأمهات المثاليات لتصعيدهن إلى وزارة التضامن الاجتماعي للتنافس في المرحلة النهائية على مستوى الجمهورية.

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