تنظيم قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية بداية فى أسيوط

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جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

 

 

 

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن مكتبة مصر العامة بأسيوط بقيادة هاجر محروس مدير فرع أسيوط قد نظمت فعليات قافلة طبية مجانية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل الوزارة، والدكتورة هالة حمدي مدير الإدارة الصحية بحى شرق أسيوط حيث تضمنت الكشف الطبي المجاني الضغط، والسكر العشوائي، والسكر التراكمي، ووظائف الكبد، والدهون الثلاثية، والكرسترول، وميزان وزن

 مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للإستفادة من الأنشطة التي تنظمها مكتبة مصر العامة وهو ما يساهم في تحسين حياة المواطن بمختلف فئاتهم.

اسيوط الحكومي الحكومية الدهون الدهون الثلاثية الدكتور الدكتور محمد زين الثلاثي الثلاثية الجهات الحكوم الدكتورة الدكتورة هالة الهيئات الهيئات الحكومية الثلاث التعاون التنس التنسيق السكر السكر التراكمي الص الصح الصحة الصحة والسكان الصحي الصحية الرئاسي الرئاسية السك السكان التي الدي وظائف الكبد وكيل ا وكيل الوزارة يات وزارة

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