موعد مباراة الهلال ضد القادسية اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره فريق القادسية اليوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير الجاري في لقاء هام بينهم بملعب الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة 17 بدوري روشن السعودي.



موعد مباراة الهلال ضد القادسية



وتقام أحداث مباراة الهلال ضد القادسية مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.



القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد القادسية



تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

